Президенту Бразилии проведут операцию

Бразильскому лидеру Луису Инасиу Лула да Силву проведут операцию по эндопротезированию правого тазобедренного сустава. Уже 29 сентября он ляжет в больницу и как минимум три недели после процедуры будет работать из своей резиденции во дворце Алворада. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Издание со ссылкой на пресс-службу главы государства уточняет, кто именно будет ответственен за предстоящее событие. Процедуру намереваются провести в больнице Сирио-Либанес в Бразилиа.

«Операцию будут сопровождать личный врач президента Роберто Калил Фильо, врач администрации президента Ана Элена Гермольо, а также команда госпиталя», — говорится в сообщении.

Местные СМИ уточняют, что для лечения остеоартрита президенту страны необходимо тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава, то есть полная замена на искусственные головки и шейки бедра и вертлужной впадины.

Первые несколько дней Лула да Силва проведет в больнице под присмотром врачей, затем он переместится в резиденцию во дворце Алворада и будет работать оттуда. Как минимум шесть недель после операции лидер Бразилии не сможет путешествовать.