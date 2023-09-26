Осенью 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Год спустя Запад все еще не нашел виновных и отказывается от открытого расследования. В России уверены, что за этим инцидентом стоит «мощное государство». Об этом пишут РИА Новости.

Оператор Nord Stream AG 26 уточнял, что разрушения на нитках газопровода носят беспрецедентный характер, сроки восстановления работоспособности газопроводов оценить невозможно.

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Европейские страны сочли случившееся саботажем, премьер Польши заявил, что к этому может быть причастна Москва.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что с угрозами в адрес «Северных потоков» в начале февраля 2022 года выступал президент США Джо Байден. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поддержала эту версию. Государственный департамент США, однако, опровергал сообщения о причастности Вашингтона к взрывам.

Лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование по этому делу, в котором заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops при поддержке норвежских специалистов. Решение об операции принимал лично президент США Джо Байден.

Затем свои материалы по поводу вероятных исполнителей терактов опубликовали американская The New York Times, немецкая Die Zeit и британская газета Times.

The New York Times утверждала, что диверсию могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей США. Die Zeit привела дополнительные подробности, в том числе описание судна, с которого совершался подрыв. Исполнители арендовали яхту у компании, базирующейся в Польше, она, предположительно, принадлежит двум украинцам. В то же время Times заявила, что Западу известно имя «частного спонсора» диверсий, но его имя осознанно не раскрывается.

Президент РФ Владимир Путин посчитал версию о причастности украинских активистов к взрыву на «Северных потоках» полной чушью. Он подчеркнул, что взрыв такой силы и на такой глубине могли осуществить только специалисты, оснащенные всей мощью государства, располагающего определенными технологиями.