Байден призвал американцев не голосовать за конгрессменов-республиканцев

Президент США Джо Байден заявил, что американцам не нужно голосовать за конгрессменов-республиканцев, если те не утвердят меры, необходимые для дальнейшего финансирования федеральных властей. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Байдена, некоторые американские законодатели хотят прекратить финансирование правительства. Президент США считает, что "маленькая группа радикально настроенных республиканцев" не желает выполнять условия договоренностей, которые были достигнуты между Белым домом и спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти относительно государственных расходов.

Байден отметил, что решение вопросов, которые касаются финансирования правительства, является одной из основных обязанностей американского конгресса. Он особо подчеркнул, что если конгрессмены-республиканцы не начнут выполнять свою работу, то нужно прекратить голосовать за них.