Журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич заявила, что Германия и Франция пообещали Украине быстрое вступление в Евросоюз (ЕС), если Киев поможет «свергнуть» нынешнее правительство Польши . Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter) со ссылкой на собственные источники.

По словам Косич, две страны оправдывают свои планы тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения. Также она считает, что Франция и, в первую очередь, Германия хотят изменить действующие договоры ЕС исключительно для увеличения «своей власти и полномочий институтов блока». При этом, как указывает журналистка, ни одна из этих стран не хочет, чтобы Украина была членом ЕС.