В Карабахе более 200 человек пострадали после взрыва на бензохранилище

Более 200 человек пострадали в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе, где переселенцы из Армении ждали бензин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию государственного агентства «Арменпресс».

Как говорится в публикации, «в результате взрыва на складе топлива пострадали свыше 200 человек». Пока нет точной информации о погибших, состояние большинства пострадавших вызывает беспокойство.

«Состояние здоровья большинства — тяжелое или крайне тяжелое», — пишет агентство.

В Министерстве здравоохранения Армении заявили, что местные специалисты в области ожоговой медицины и реаниматологи держат связь с коллегами из Степанакерта и оказывают им консультативную помощь. В отчете подчеркивается, что медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно для оказания помощи раненым.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян в социальной сети Х (бывший Twitter) подчеркнул, что для спасения пострадавших необходима санитарная авиация. Поэтому их планируют перевезти в Армению вертолетом, этот вопрос уже прорабатывается.