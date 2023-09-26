США признались в нехватке средств для помощи Украине

У США хватит средств на военные поставки Украине еще на несколько недель. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит телеканал CNN.

Кирби отметил, что дальнейшая помощь Киеву может пострадать без решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях. Кирби призвал законодателей поторопиться с выделением 24 миллиардов долларов, пока на фронте, по его словам, сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.

«Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы», — сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что почти 30 республиканцев заявили Белому дому об отклонении запроса на помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов.