Баку отправил армянам Карабаха четыре грузовика с гуманитарной помощью

По его данным, четыре грузовика с 40 тоннами муки, средствами гигиены, постельными принадлежностями выехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт). Кроме того, очередная машина скорой помощи доставит медицинские принадлежности для пострадавших при взрыве на заправке близ Ханкенди.