Дайан Сэйр, являющаяся независимым кандидатом в сенат США от Нью-Йорка, заявила о своей позиции касательно инцидента на “Северных потоках”. Американский политик обратилась с призывом провести как международное расследование, так и разбирательство в конгрессе США касательно теракта на “Северных потоках”, который произошел год назад.

“Должно быть проведено расследование”, – указала Сэйр.

Последовал вопрос к политику, уточнялось должно ли проводиться расследование на международном уровне. Кандидат уверенно ответила: “Абсолютно”. Она уверенна, что в этом есть необходимость и открыто об этом заявляет.

Она подчеркнула, что в том числе расследование стоит провести и конгрессу США.

По ее мнению, чтобы расследование провел конгресс США, американский народ должен обратиться с требованием.

“Мы должны обратить внимание американского народа, чтобы он потребовал этого от конгресса. Вы видите, что многие конгрессмены уже не с таким энтузиазмом относятся к отправке вооружений Украине на миллиарды долларов. Есть давление от избирателей”, – указала Сэйр.

Она считает, что если американцы осознают, что “это была незаконная, секретная операция госдепартамента, военных…, то, возможно, это случится”.