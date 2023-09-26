Кандидат в сенат США призвала расследовать подрыв «Северных потоков»

Дайан Сэйр, являющаяся независимым кандидатом в сенат США от Нью-Йорка, заявила о своей позиции касательно инцидента на “Северных потоках”. Американский политик обратилась с призывом провести как международное расследование, так и разбирательство в конгрессе США касательно теракта на “Северных потоках”, который произошел год назад.
“Должно быть проведено расследование”, – указала Сэйр.
Последовал вопрос к политику, уточнялось должно ли проводиться расследование на международном уровне. Кандидат уверенно ответила: “Абсолютно”. Она уверенна, что в этом есть необходимость и открыто об этом заявляет.
Она подчеркнула, что в том числе расследование стоит провести и конгрессу США.
По ее мнению, чтобы расследование провел конгресс США, американский народ должен обратиться с требованием.
“Мы должны обратить внимание американского народа, чтобы он потребовал этого от конгресса. Вы видите, что многие конгрессмены уже не с таким энтузиазмом относятся к отправке вооружений Украине на миллиарды долларов. Есть давление от избирателей”, – указала Сэйр.
Она считает, что если американцы осознают, что “это была незаконная, секретная операция госдепартамента, военных…, то, возможно, это случится”.
Более того, она уверена, что СМИ должны больше уделять внимания данной теме.