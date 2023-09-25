WSJ: рождаемость на Украине может упасть до самого низкого уровня в мире

Рождаемость на Украине в последние годы снизилась до критических значений, пишут обозреватели Изабель Коулс и Евгения Сиворка в статье для The Wall Street Journal.

По их данным, рождаемость на Украине в 2010-2022 годах была самой низкой в Европе. Они добавили, что в ближайшей перспективе этот показатель рискует стать самым низким в мире.

«Украинские демографы теперь прогнозируют, что этот показатель станет самым низким в мире», — заметили эксперты.

Вместе с тем, уточнили аналитики, тенденция к уменьшению рождаемости в стране была зафиксирована сразу после обретения независимости.