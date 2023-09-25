Венгрия отказалась возвращать на Украину военнообязанных граждан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не станет выполнять просьбу Киева вернуть в страну военнообязанных украинских граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении к парламенту страны Орбан обозначил позицию по поводу военнообязанных украинских беженцев.

«Заявляю парламенту, что Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства, и мы никого силой возвращать на Украину не будем», — сказал премьер-министр.

Он также добавил, что десятки тысяч беженцев с Украины, в равной степени закарпатские венгры и украинцы, нашли в Венгрии безопасность и дом.