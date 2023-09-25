В Ереване оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку до 5 октября

«Мы должны консолидировать все силы, чтобы до 5 октября, до встречи Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Никол был отправлен в отставку. Никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать. Мы не должны этого допустить», — приводятся в материале слова одного из оппозиционеров Андраника Теваняна.