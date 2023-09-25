В Ереване оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку до 5 октября
Лидеры оппозиции объявили 5 октября днем, до которого действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян должен быть отправлен в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.
«Мы должны консолидировать все силы, чтобы до 5 октября, до встречи Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Никол был отправлен в отставку. Никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать. Мы не должны этого допустить», — приводятся в материале слова одного из оппозиционеров Андраника Теваняна.
Ранее в Ереване прошла акция протеста. Ее участники планируют продолжить митинги 26 сентября и перекрыть улицы по разным адресам во всех районах столицы. Целью протестующих является отставка Пашиняна.
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