Журналист из США Джексон Хинкл на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) выразил надежду, что после чествования ветерана СС Ярослава Хунка в канадском парламенте люди поймут, насколько важна деятельность президента России Владимира Путина на международной арене.

«Я надеюсь, что после этого люди поймут, почему мы все должны собраться вместе и поддержать героическую миссию президента Путина по денацификации Украины», — пишет Хинкл.

При этом его представили залу как “борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны”. Но в действительности Ярослав Хунка был в свое время участником добровольческой дивизии СС “Галичина”. Она состояла преимущественно из украинских националистов. Эта дивизия воевала против советских войск, а также издевалась над евреями, поляками, белорусами и словаками. Его пригласили в парламент Канады в честь визита Зеленского.