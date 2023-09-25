В Китае заявили, что ценят усилия МАГАТЭ на Украине

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Китай ценит усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории Украины. Об этом заявил заместитель главы Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности Лю Цзин, выступая на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Сложная и глубоко меняющаяся международная обстановка усложняет работу агентства и ставит перед ним новые вызовы. Китай ценит роль агентства в обеспечении безопасности ядерных объектов на территории Украины", - отметил представитель КНР.

Лю Цзин выразил беспокойство китайской стороны в связи с решением Японии начать сброс воды с аварийного энергоблока АЭС "Фукусима-1", "несмотря на озабоченность международного сообщества", и призвал "создать долгосрочный и эффективный международный механизм мониторинга для отслеживания безответственных действий Японии".