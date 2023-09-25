В Госдепе высказались о запрете Такеру Карлсону брать интервью у Путина
Госдепартамент не получал никаких сведений о запрете известному телеведущему Такеру Карлсону со стороны американских властей брать интервью у президента России Владимира Путина, рассказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Карлсон дал интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. В беседе с журналистами издания он пожаловался на власти США. По его словам, он заявил о желании взять интервью у Путина. После этого с ним связался высокопоставленный американский чиновник и запретил общение с российским лидером.
Журналисты попросили Миллера прокомментировать высказывания Карлсона.
«Не понимаю, о чем он говорит», — признался глава пресс-службы Госдепа.
Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что считает запрет на интервью у Путина ограничением свободы слова. Он добавил, что западные СМИ проигнорировали этот инцидент, так как «ненавидят Карлсона».