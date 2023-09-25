В Госдепе высказались о запрете Такеру Карлсону брать интервью у Путина

Госдепартамент не получал никаких сведений о запрете известному телеведущему Такеру Карлсону со стороны американских властей брать интервью у президента России Владимира Путина, рассказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Карлсон дал интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. В беседе с журналистами издания он пожаловался на власти США. По его словам, он заявил о желании взять интервью у Путина. После этого с ним связался высокопоставленный американский чиновник и запретил общение с российским лидером.

Журналисты попросили Миллера прокомментировать высказывания Карлсона.

«Не понимаю, о чем он говорит», — признался глава пресс-службы Госдепа.