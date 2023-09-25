В Молдавии объяснили нежелание запускать прямые авиарейсы в Москву

Молдавия не планирует возобновление авиаперелетов с Россией
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны не планируют возобновление прямого авиасообщения с Россией в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал TV8.
По словам Санду, такое решение обусловлено «государственной безопасностью».
«Нет. Из-за рисков государственной безопасности», — ответила президент на соответствующий вопрос.
Напомним, что Молдавия разорвала авиасообщение с Россией ещё в 2022 году. В ответ на это решение, местная авиакомпания Air Moldova попыталась наладить авиаперелёты в Москву, объясняя это многочисленными обращениями граждан страны, но эту инициативу запретили в Управлении гражданской авиации Молдавии.
Ранее Санду заявила, что Россия планирует вмешаться в выборы в Молдавии.
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