В Молдавии объяснили нежелание запускать прямые авиарейсы в Москву

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны не планируют возобновление прямого авиасообщения с Россией в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал TV8.

Напомним, что Молдавия разорвала авиасообщение с Россией ещё в 2022 году. В ответ на это решение, местная авиакомпания Air Moldova попыталась наладить авиаперелёты в Москву, объясняя это многочисленными обращениями граждан страны, но эту инициативу запретили в Управлении гражданской авиации Молдавии.