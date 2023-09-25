Трюдо прокомментировал появление нациста в парламенте Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что инцидент с чествованием в канадском парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галичина», очень расстроил его. Об этом пишет ТАСС.

В пятницу, 22 сентября, на заседание парламента явились глава Украины Владимир Зеленский и 98-летний украинский нацист, в годы Второй Мировой войны служивший в дивизии СС. Депутаты встретили его овациями.

Снимки с чествования попали в мировые СМИ и вызвали международный скандал. Общественные организации и лидеры держав осудили Канаду за приглашение эсэсовца в парламент.

«Это [скандал с нацистом] очень расстраивает», — признался Трюдо.

Вместе с тем, пояснил премьер, спикер нижней палаты парламента Энтони Рота признал свою ошибку и принес официальные извинения.

Кроме того, заметил Трюдо, не следует раздувать эту историю, так как Россия может извлечь из нее выгоду. В частности, Москва получит дополнительный повод для усиления антиукраинской пропаганды.

Напомним, что во время Второй мировой войны на Западной Украине оккупационные власти сформировали большое количество вооруженных отрядов различной численности и подчинения.