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Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию без разрешения

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Эстонию с государственным визитом без разрешения от грузинского правительства на это. Об этом сообщила канцелярия эстонского главы Алара Кариса, передает «РИА Новости».

Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию без разрешения
© globallookpress.com

По данным агентства, на встрече с Зурабишвили президент Эстонии подтвердил поддержку Таллином интеграции Грузии с Евросоюзом и призвал продолжить реформы.

«Ближайшие недели важны для пути Грузии к статусу кандидата в ЕС и для соответствия критериям, установленным ЕК. Для этого Грузия должна на словах, но особенно на деле, продемонстрировать свою решимость на всех уровнях», — сказал Карис.

Ранее стало известно, что Зурабишвили отправилась с визитом в страны Балтии. При этом разрешения от правительства Грузии она не получила, несмотря на то, что этого требует конституция страны. Нарушение данного правила может грозить ей импичментом.

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