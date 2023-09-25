Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию без разрешения
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Эстонию с государственным визитом без разрешения от грузинского правительства на это. Об этом сообщила канцелярия эстонского главы Алара Кариса, передает «РИА Новости».
По данным агентства, на встрече с Зурабишвили президент Эстонии подтвердил поддержку Таллином интеграции Грузии с Евросоюзом и призвал продолжить реформы.
«Ближайшие недели важны для пути Грузии к статусу кандидата в ЕС и для соответствия критериям, установленным ЕК. Для этого Грузия должна на словах, но особенно на деле, продемонстрировать свою решимость на всех уровнях», — сказал Карис.
Ранее стало известно, что Зурабишвили отправилась с визитом в страны Балтии. При этом разрешения от правительства Грузии она не получила, несмотря на то, что этого требует конституция страны. Нарушение данного правила может грозить ей импичментом.