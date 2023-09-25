Госдепартамент ничего не знает о запрете журналисту Такеру Карлсону со стороны американских властей брать интервью у президента России Владимира Путина.

Ранее Карлсон в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет от руководства США.

"Не понимаю, о чем он говорит", - ответил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер на просьбу прокомментировать слова журналиста.