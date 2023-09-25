На пляже в Болгарии нашли часть от зенитной ракеты

Как рассказали в ведомстве, 25 сентября около 17:50 по местному времени (совпадает с московским) специальная группа ВМС получила сообщение о сером предмете круглой формы, напоминающем мину. Прибывшие на место военнослужащие определили, что предметом является баллон с воздухом от зенитной ракеты. В 18:20 баллон достали из воды и перевезли для хранения на базу ВМС в Бургасе.