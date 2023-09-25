Стала известна позиция Папы Римского по достижению мира на Украине

Папа Римский надеется на скорое завершение украинского конфликта, рассказал после беседы с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Об этом пишет РИА «Новости».

Севастьянов отметил, что в понедельник, 25 сентября, встретился с Папой Римским. В беседе речь зашла о мирном плане между Россией и Украиной.

По его словам, понтифик видит, что уровень поддержки Киева падает, все больше западных стран осознают бесперспективность конфликта на Украине и поставок вооружений ВСУ. На этом фоне, добавил глава ВСС, Франциск настроен оптимистично.

Папа Римский полагает, что невозможно одержать победу на поле боя, ее можно достичь за столом переговоров. Соответственно, уверен понтифик, необходимо выработать компромиссное решение, пояснил Севастьянов.

Кроме того, заметил руководитель ВСС, глава Католической церкви призвал Москву не разрывать полностью отношения с Западом, выступил за сохранение экономических связей и против ограничительных мер.