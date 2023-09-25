Санду: Приднестровье не помешает стране войти в ЕС

Президент Молдавии считает, что Приднестровье не помешает стране войти в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что её страна может присоединиться к Евросоюзу, даже несмотря на конфликт в Приднестровье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал TV8.
Санду также добавила, что Молдавия может стать членом Евросоюза уже до конца этого десятилетия. Это заявление прозвучало на фоне слов вице-премьера Молдавии Нику Попеску, который предположил, что страну могут взять в Евросоюз без Приднестровья. Эти слова некоторые СМИ трактовали как отказ от непризнанного региона.
«Это не отказ, но интеграция может быть в два шага. Мы не можем еще на 30 лет остаться в ситуации, когда у нас демократия не консолидирована, условия жизни не самые высокие. <...> Я считаю, что у нас хороший шанс, мы должны сконцентрироваться на внутренней повестке, но у нас есть шанс до конца этого десятилетия стать частью Европейского Союза», — заявила она.
Ранее Майя Санду встретилась с президентом США Джо Байденом.