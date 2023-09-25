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Президент Молдавии считает, что Приднестровье не помешает стране войти в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что её страна может присоединиться к Евросоюзу, даже несмотря на конфликт в Приднестровье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал TV8.

Санду: Приднестровье не помешает стране войти в ЕС
© globallookpress.com

Санду также добавила, что Молдавия может стать членом Евросоюза уже до конца этого десятилетия. Это заявление прозвучало на фоне слов вице-премьера Молдавии Нику Попеску, который предположил, что страну могут взять в Евросоюз без Приднестровья. Эти слова некоторые СМИ трактовали как отказ от непризнанного региона.

«Это не отказ, но интеграция может быть в два шага. Мы не можем еще на 30 лет остаться в ситуации, когда у нас демократия не консолидирована, условия жизни не самые высокие. <...> Я считаю, что у нас хороший шанс, мы должны сконцентрироваться на внутренней повестке, но у нас есть шанс до конца этого десятилетия стать частью Европейского Союза», — заявила она.

Ранее Майя Санду встретилась с президентом США Джо Байденом.

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