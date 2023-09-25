Санду: Приднестровье не помешает стране войти в ЕС

«Это не отказ, но интеграция может быть в два шага. Мы не можем еще на 30 лет остаться в ситуации, когда у нас демократия не консолидирована, условия жизни не самые высокие. <...> Я считаю, что у нас хороший шанс, мы должны сконцентрироваться на внутренней повестке, но у нас есть шанс до конца этого десятилетия стать частью Европейского Союза», — заявила она.