Трамп обогнал Байдена по популярности среди американцев

Опрос общественного мнения в США показал, что бывший президент Дональд Трамп обгоняет действующего лидера Джо Байдена уже на 10%. Об этом сообщает Washington Post.

Согласно результатам опроса, граждане США высказывают недовольство политикой Байдена по вопросам экономики и иммиграции, а также военной помощи Украине. Кроме того, среди американцев растёт беспокойство по поводу возраста Джо Байдена.

При этом источник отмечает, что эти результаты могут быть исключением — лидерство Трампа конкретно в этом опросе значительно расходится с результатами других публичных опросов. Общие результаты показывают, что на данный момент Трамп и Байден набирают приблизительно равное число голосов.