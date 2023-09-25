$96.15+0.10102.250

Опрос в США показал, что Трамп обгоняет Байдена по популярности уже на 10%

Опрос общественного мнения в США показал, что бывший президент Дональд Трамп обгоняет действующего лидера Джо Байдена уже на 10%. Об этом сообщает Washington Post.

Трамп обогнал Байдена по популярности среди американцев
© globallookpress.com

Согласно результатам опроса, граждане США высказывают недовольство политикой Байдена по вопросам экономики и иммиграции, а также военной помощи Украине. Кроме того, среди американцев растёт беспокойство по поводу возраста Джо Байдена.

При этом источник отмечает, что эти результаты могут быть исключением — лидерство Трампа конкретно в этом опросе значительно расходится с результатами других публичных опросов. Общие результаты показывают, что на данный момент Трамп и Байден набирают приблизительно равное число голосов.

Ранее Трамп устроил раздачу бесплатной пиццы для привлечения избирателей.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости