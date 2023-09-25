Белый дом отправил Украине список условий для продолжения передачи помощи

Для продолжения западной поддержки Украине необходимо выполнить ряд условий. Киев должен решить проблему с коррупцией в стране, реформировать судебную реформу и изменить деятельность украинского минобороны. Соответствующие требования опубликовал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл.

«Майк Пайл отправил в адрес Межведомственной координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи. <…> В частности, они касаются функционирования антикоррупционных органов, <…> судебной ветви власти», — передает «Украинская правда».

В СМИ неоднократно писали о коррупционных скандалах на Украине. В июле этого года в ЦРУ начали бороться с этой проблемой. Ее решение также является одним из условий для вступления Украины в Евросоюз, передает «Национальная служба новостей». США и другие страны Запада в настоящий момент оказывают Киеву поддержку в виде финансов и вооружения.