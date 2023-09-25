Моравецкий призвал Шольца не вмешиваться в дела Польши

Канцлеру Германии Олафу Шольцу не следует вмешиваться в польские дела, заметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Шольц рассказал, что в ФРГ растет число нелегальных мигрантов. Он добавил, что на фоне этого допускает ужесточение контроля на границе с Польшей.

«Я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела», — отметил Моравецкий.

Премьер предположил, что сотрудники соответствующих ведомств ФРГ передают канцлеру ложную информацию. Возможно также, добавил он, что Шольц подыгрывает польской оппозиции, искусственно раздувающей скандал вокруг нелегальной миграции.

Напомним, что в сентябре в Польше разразился скандал из-за действий высокопоставленных дипломатов, допустивших грубые ошибки в миграционной сфере. В результате их действий в республику въехали до 400 тыс. иностранцев.