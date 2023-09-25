Никол Пашинян провёл встречу с главой российского МВД
Армянский премьер обсудил с Владимиром Колокольцевым ключевые направления двустороннего правоохранительного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.
«Владимир Колокольцев обозначил готовность к взаимодействию с армянским МВД в различных форматах по всему спектру вопросов, решение которых способствует безопасности и стабильности в регионе», — говорится в сообщении на сайте МВД.
В нём отмечается, что глава ведомства на встрече в Ереване указал Николу Пашиняну на действия США и ЕС, которые «навязчиво предлагают свои рецепты для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы, оборону и судебную систему».
«Такое положение дел подтачивает наше союзничество. Американцы всегда преследуют лишь свои интересы, им нет дела до Армении и армян», — подытожил Колокольцев.