Финляндия анонсировала изменения в процедуре предоставления убежища
Власти Финляндии планируют изменить процедуру предоставления убежища, рассказала на брифинге представитель МИД республики Риитта Копонен. Она добавила, что соискателям будут отказывать непосредственно на границе, пишет РИА «Новости».
Копонен отметила, что ведомство разрабатывает процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию лиц, не имеющих права на получение убежища согласно законам страны.
Напомним, что в настоящее время гражданин любой страны может запросить убежище на границе. Для этого ему следует подать финским пограничникам заявление установленного образца.
После подачи заявления беженец получает право проживания в миграционном центре, а в дальнейшем ему выдается разрешение на трудовую деятельность.
Срок рассмотрения заявления составляет 6 месяцев, но нередко заявитель получает положительное или отрицательное решение через несколько лет.