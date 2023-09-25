Финляндия анонсировала изменения в процедуре предоставления убежища

Власти Финляндии планируют изменить процедуру предоставления убежища, рассказала на брифинге представитель МИД республики Риитта Копонен. Она добавила, что соискателям будут отказывать непосредственно на границе, пишет РИА «Новости».

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Копонен отметила, что ведомство разрабатывает процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию лиц, не имеющих права на получение убежища согласно законам страны.

Напомним, что в настоящее время гражданин любой страны может запросить убежище на границе. Для этого ему следует подать финским пограничникам заявление установленного образца.

После подачи заявления беженец получает право проживания в миграционном центре, а в дальнейшем ему выдается разрешение на трудовую деятельность.