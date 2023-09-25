В Косово заявили о четвертом погибшем сербе
Специальный прокурор непризнанного Косова Наим Абази заявил, что полиция обнаружила тело ещё одного серба, погибшего в результате инцидента от 24 сентября в Косово и Метохии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug.
По его словам, во время проверки территории, на которой произошла стрельба, было обнаружено ещё одно тело. Кроме того, полицией был обнаружен подозрительный автомобиль, который сейчас досматривают специальные службы.
Напомним, что 24 сентября на севере Косова произошла перестрелка, в ходе которой погиб косовоалбанский полицейский. В ответ на произошедшее косовские силовики окружили около 30 местных сербов и перекрыли им выезд . В ходе этих действий несколько сербов были убиты.
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