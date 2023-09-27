ВОЗ окажет помощь беженцам из Нагорного Карабаха

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделает все для оказания помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что беженцы находятся в уязвимом положении и что "все стороны должны защищать гражданских лиц", а "международное право должно соблюдаться".

"Со стороны ВОЗ мы сделаем все для оказания поддержки", - заверил гендиректор.

Как заявила ранее на брифинге в Ереване пресс-секретарь главы армянского кабмина Назели Багдасарян, более 50 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на 14:00 мск.

"По состоянию на 15:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) мост Хакари пересекли 50 243 человека, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха", - отметила она.