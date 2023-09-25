Северная Корея впервые после Covid-19 открывает границу для иностранцев
Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) разрешит въезд иностранцам в страну с понедельника, впервые после пандемии Covid-19, отменив закрытие границ для иностранных граждан. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на телеканал CCTV.
— Власти Пхеньяна заявили, что разрешат иностранцам въезд в страну после двухдневного карантина по прибытии, — говорится в сообщении.
КНДР постепенно ослабляет пограничные ограничения, введенные в начале пандемии с 2020 года, когда Пхеньян решил полностью закрыть границы страны из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
После стабилизации ситуации с вирусом в Китае Северная Корея частично возобновила движение товарных поездов между китайским Даньдуном и северокорейским Синыйчжу в прошлом году, а уже с августа нынешнего года начались и гуманитарные обмены. Тем не менее, о полноценном возобновлении поездок для обычных граждан, в том числе в туристических целях, речи нет, передает Yonhap.
В январе сообщалось, что Япония и Южная Корея ввели обязательное ПЦР-тестирование для граждан Китая, прибывающих в эти страны.