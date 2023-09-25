Северная Корея впервые после Covid-19 открывает границу для иностранцев

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) разрешит въезд иностранцам в страну с понедельника, впервые после пандемии Covid-19, отменив закрытие границ для иностранных граждан. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на телеканал CCTV.

После стабилизации ситуации с вирусом в Китае Северная Корея частично возобновила движение товарных поездов между китайским Даньдуном и северокорейским Синыйчжу в прошлом году, а уже с августа нынешнего года начались и гуманитарные обмены. Тем не менее, о полноценном возобновлении поездок для обычных граждан, в том числе в туристических целях, речи нет, передает Yonhap.