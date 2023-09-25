Пашинян подчеркнул важность сотрудничества с США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с сенатором США Гэри Питерсом подчеркнул важность сотрудничества и поддержки со стороны Соединенных Штатов в преодолении проблем. Его слова проводит «РИА Новости» со ссылкой на армянский кабмин.

«Пашинян высоко оценил визит Питерса в Армению в сложной для армянского народа ситуации и подчеркнул важность поддержки США в преодолении возникших проблем», — говорится в тексте.

Также премьер-министр указал на «важность налаженного тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, в том числе в укреплении демократии в стране, эффективной реализации реформ и в других направлениях».