В ФРГ заявили о готовности взять на себя "ведущую военную роль" в Прибалтике

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Латвию заявил, что Берлин готов брать на себя ведущую роль при обеспечении безопасности в Прибалтике.

"Германия готова взять на себя ведущую военную роль в балтийских государствах", - приводит слова Писториуса агентство DPA.

"Ваша безопасность является и нашей безопасностью тоже", - отметил министр.