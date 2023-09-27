Мэр Варшавы: Зеленский «перестарался» во время заявления о зерновой сделке

Вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Владимир Зеленский «перестарался», выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки. Об этом он сказал в беседе с телеканалом Polsat.