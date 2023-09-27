Мэр Варшавы: Зеленский «перестарался» во время заявления о зерновой сделке
Вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Владимир Зеленский «перестарался», выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки. Об этом он сказал в беседе с телеканалом Polsat.
«Конечно, Владимир Зеленский преувеличил... Его понесло», — сказал мэр.
По его мнению, Зеленский не должен был говорить таких слов.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерёг Зеленского от новых оскорблений в адрес народа Польши.
Также французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к катастрофе.