В США назвали условие поражения Украины в конфликте
Украина потерпела бы поражение в конфликте без помощи Вашингтона. Условие такого сценария назвал бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, передает РИА Новости.
«Без такой помощи, думаю, Украина бы уже, наверное, была захвачена, повержена. Определенно, потеряла бы больше», — заявил он.
По его словам, Белый дом не смог должным образом объяснить американцам на что Украина тратит налоги граждан Соединенных Штатов.
Ранее стало известно о поставке первой партии танков Abrams на Украину. Количество танков в первой партии не сообщается, но в конечном итоге Вооруженные силы Украины должны получить 31 танк.
Lenta.ru: главные новости