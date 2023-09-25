В США назвали условие поражения Украины в конфликте

Украина потерпела бы поражение в конфликте без помощи Вашингтона. Условие такого сценария назвал бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, передает РИА Новости.

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«Без такой помощи, думаю, Украина бы уже, наверное, была захвачена, повержена. Определенно, потеряла бы больше», — заявил он.

По его словам, Белый дом не смог должным образом объяснить американцам на что Украина тратит налоги граждан Соединенных Штатов.