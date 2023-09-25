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Президент Грузии снова поехала в ЕС без разрешения правительства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз отправилась в страны Евросоюза с визитом без одобрения местного правительства.

Президент Грузии снова поехала в ЕС без разрешения правительства
© ТАСС

Эту информацию сообщили в пресс-службе грузинских властей, передаёт ТАСС.

Согласно представленным данным, Зурабишвили отправилась в Латвию, Литву и Эстонию.

«У Саломе Зурабишвили не было разрешения на визиты в страны Балтии», — добавили в пресс-службе.

1 сентября правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента Зурабишвили из-за её визита в ЕС вопреки отказу кабмина.

Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что президент нарушает Конституцию Грузии, так как без согласия властей совершает поездки в Европу.