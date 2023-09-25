Азербайджан был вынужден провести военную операцию в Нагорном Карабахе (НКР), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет ТАСС.

Азербайджан 19-20 сентября 2023 года провел военную операцию в НКР. Перед началом активных боевых действий Баку сделал заявления о чрезмерном сосредоточении войск противника на линии соприкосновения и подготовке ВС Армении к конфликту.

В Баку назвали операцию «антитеррористическими мероприятиями локального характера» на фоне того, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал территорию Карабаха частью Азербайджана.

Эрдоган заметил, что у Баку возникали законные обеспокоенности по поводу ситуации в регионе. Он добавил, что ничего не делалось для того, чтобы на них ответить.

«По этой причине он [Азербайджан] был вынужден провести операцию», — подчеркнул глава Турции.

По его оценке, победа ВС Азербайджана над солдатами непризнанной республики открыла возможность для нормализации ситуации.

Эксперты полагают, что отношения Баку и Еревана на протяжении многих лет осложнялись территориальными вопросами: Карабахом и Нахичеванью.