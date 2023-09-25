Пашинян заявил о важности поддержки Армении со стороны США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с американским сенатором Гэри Питерсом отметил важность поддержки США в преодолении проблем, стоящих перед Ереваном.
Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
«Никол Пашинян подчеркнул существующее тесное сотрудничество с США, в том числе укрепление демократии в нашей стране, эффективную реализацию реформ и других направлений», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Питерс выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, а также подтвердил поддержку Вашингтоном территориальной целостности Армении.
Ранее в МИД России заявили, что официальный Ереван совершает огромную ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи с Москвой.