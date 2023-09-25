Грузия и Румыния подписали декларацию о сотрудничестве

"Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и глава Сената Румынии Николае Чукэ подписали совместную декларацию. <...> Декларация нацелена на углубление парламентского сотрудничества по ряду направлений, в том числе на осуществление двусторонних регулярных визитов, активизацию связей между группами дружбы и секторными комитетами, предложение программ профессионального развития для сотрудников парламентов", - говорится в сообщении.