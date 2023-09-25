Алиев: Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан пять дней назад полностью восстановил суверенитет страны в ходе проведения «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Об этом Алиев сказал в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отметил азербайджанский лидер, 23 апреля текущего года Баку полностью восстановил территориальную целостность, установив пограничный КПП на границе Азербайджана и Армении.

«Пять дней назад мы полностью обеспечили, восстановили наш суверенитет», — цитирует его РИА Новости.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.