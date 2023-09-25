Эрдоган надеется на установление мира в Карабахе после операции Азербайджана

Эрдоган надеется на установление мира в Карабахе после успешной операции Азербайджана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан был вынужден провести контртеррористическую операцию в Карабахе.
"К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию. С этой победой Азербайджана в регионе открылась возможность для полноценной нормализации. И эту возможность, убежден, необходимо проанализировать. Мы ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги", - сказал он после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Трансляцию вел телеканал TRT.
Эрдоган заявил, что надеется на установление мира в Карабахе после успешной операции Азербайджана в регионе.