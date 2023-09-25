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Эрдоган надеется на установление мира в Карабахе после успешной операции Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан был вынужден провести контртеррористическую операцию в Карабахе.

Эрдоган надеется на установление мира в Карабахе после операции Азербайджана
© globallookpress.com

"К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию. С этой победой Азербайджана в регионе открылась возможность для полноценной нормализации. И эту возможность, убежден, необходимо проанализировать. Мы ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги", - сказал он после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Трансляцию вел телеканал TRT.

Эрдоган заявил, что надеется на установление мира в Карабахе после успешной операции Азербайджана в регионе.