В США расследуют дело об использовании детского труда на заводах

Министерство труда США начало расследование на заводах, принадлежащих гигантам птицеводства Perdue Farms и Tyson Foods, из-за сообщений об использовании детского труда. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Ранее The New York Times опубликовала расследование, в котором утверждалось, что подрядчики Perdue Farms и Tyson Foods нанимают детей-мигрантов для уборки на мясоперерабатывающих заводах.

По данным газеты, в основном на работу брали подростков от 14 до 17 лет, причем в ночные часы, чтобы скрыть факт нарушения закона.

NYT рассказала, что один из детей, 14-летний Маркос, получил увечья, работая в ночную смену уборщиком на бойне Perdue.