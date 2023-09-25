В США расследуют дело об использовании детского труда на заводах

В США начали расследование из-за сообщений о детском труде на заводах
Министерство труда США начало расследование на заводах, принадлежащих гигантам птицеводства Perdue Farms и Tyson Foods, из-за сообщений об использовании детского труда. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Ранее The New York Times опубликовала расследование, в котором утверждалось, что подрядчики Perdue Farms и Tyson Foods нанимают детей-мигрантов для уборки на мясоперерабатывающих заводах.
По данным газеты, в основном на работу брали подростков от 14 до 17 лет, причем в ночные часы, чтобы скрыть факт нарушения закона.
NYT рассказала, что один из детей, 14-летний Маркос, получил увечья, работая в ночную смену уборщиком на бойне Perdue.
В Perdue Farms и Tyson Foods заявили, что сотрудничают со следователями. В компаниях утверждают, что не знали об использовании детского труда - подростков нанимал подрядчик, занимавшийся поиском подсобных работников для предприятий.