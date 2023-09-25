В Мали объявили о переносе президентских выборов на более поздний срок

Президентские выборы в Мали , которые должны были состояться в феврале 2024 года, переносятся на более поздний срок. Об этом объявил министр территориального управления и децентрализации, официальный представитель правительства Мали Абдулайе Маига.

"Даты проведения президентских выборов, первоначально установленные на воскресенье 4 февраля 2024 года (первый тур) и воскресенье 18 февраля 2024 года (второй тур), возможно, будут перенесены по техническим причинам, - подчеркнул он в коммюнике, опубликованном малийским новостным порталом aBamako. - Перенос вызван необходимостью принять во внимание новые конституционные положения электорального законодательства, в частности, увеличение временного промежутка между двумя турами президентских выборов".

В Мали с лета 2020 года совершили два военных переворота. В ходе первого, который произошел в августе 2020 года, от власти отстранили президента Ибрагима Бубакара Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако в мае 2021 года его сместила та же группой военных. Постановлением Конституционного суда Мали Гоиту назначили главой государства на переходный период.