Белоруссия ждет извинений Канады из-за приглашения эсэсовца в парламент

"В Беларуси, где в годы Второй мировой войны погиб каждый третий ее житель, возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в Палате общин канадского парламента, - говорится в комментарии. - Требуем от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку данному инциденту. Ждем официальных извинений руководства Канады".