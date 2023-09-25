Стали известны даты президентских выборов в Египте

Глава национальной избирательной комиссии Валид Хамза заявил, что президентские выборы в Египте пройдут с 10 по 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на национальное телевидение.

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«Египетские власти приглашают граждан страны, которые имеют право голоса, принять участие в выборах президента, они пройдут на территории Египта с 10 по 12 декабря 2023 года», — сказал он.

Хамза отметил, что голосование на выборах главы Египта за пределами страны пройдет с 1 по 3 декабря.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что Египет рассматривает возможность провести выборы президента страны до конца 2023 года.