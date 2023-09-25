Экс-премьер Словакии обвинил президента Чехии во вмешательстве в выборы

Экс-премьер Словакии и лидер оппозиционной партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо обвинил президента Чехии Петера Павела во вмешательстве в проходящую предвыборную кампанию перед намеченными на 30 сентября досрочными выборами в Национальный совет (парламент) Словакии. Заявление политика опубликовано на его странице в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Почему, <...> это я спрашиваю чрезвычайно серьезно, суверенные подходы [в политике] словацкой социальной демократии могут привести к ухудшению чешско-словацких отношений? <...> Вы неприемлемым способом вмешиваетесь в проходящую в Словакии предвыборную кампанию. Я должен это решительно отвергнуть", - сказал Фицо.

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По его словам, прогнозируемая на основе опросов избирателей победа партии "Направление - социальная демократия" не приведет к снижению уровня сотрудничества между Словакией и Чехией.

Фицо и Павел по-разному рассматривают вопросы, связанные с конфликтом на Украине. "Я против дальнейшего вооружения Украины, так как продолжение конфликта ведет к ненужным и громадным потерям человеческих жизней", - заявил Фицо. Он призывает к немедленному прекращению боевых действий и переговорам о перемирии. Экс-премьер утверждает, что западные санкции против РФ наносят ущерб Евросоюзу и полагает, что сообщество должно реализовывать собственные интересы, а не ориентироваться на США.

Павел, как сообщило информационное агентство Czech News Agency, на полях ГА ООН в Нью-Йорке сказал журналистам, что "некоторые взгляды Фицо соответствуют, скорее, российской пропаганде". Возвращение экс-премьера к власти могло бы оказать негативное влияние на отношения между Братиславой и Прагой.