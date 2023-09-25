Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит Украину ни на одном международном форуме, пока не будут соблюдаться права закарпатских венгров. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Орбан сделал, выступая перед парламентом Венгрии.

Премьер подчеркнул, что в первую очередь должно быть обеспечено право детей обучаться на венгерском языке.

«Украина несколько лет угнетает венгерские школы, они хотят переделать их в украинские школы или, если не выйдет, закрыть», - заявил он.

Орбан рассказал, что новое руководство школы в Мукачево запретило исполнять гимн Венгрии и запретило одежду в национальных цветах.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что у Будапешта есть «сценарий защиты» 150 тысяч венгров украинского Закарпатья. Он отмечал, что в интересах Венгрии, чтобы «на востоке скорее установился мир».

Министр отмечал, что у Венгрии нет разногласий с властями Украины - «просто разные интересы».

В Будапеште, в частности, критиковали обновленный закон об украинском гражданстве. Закон устанавливает для украинцев со вторым паспортом запрет на членство в политических партиях, избирательных комиссиях, на работу в системе правосудия, на доступ к гостайне и вводит другие ограничения.