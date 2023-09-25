Министр обороны Беларуси прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Используя любой информационный повод, официальная Варшава продолжает наращивать группировки войск возле белорусских границ. На это указал 25 сентября глава военного ведомства Виктор Хренин, оценивая обстановку, складывающуюся вокруг РБ.

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"Мы видим, что растет интенсивность мероприятий оперативной, боевой подготовки, развивается инфраструктура. На языке разведчиков это звучит так: "Идут мероприятия заблаговременной подготовки к войне", - убежден генерал.

Военачальник прокомментировал репортерам непростую военно-политическую обстановку на границе Союзного государства, которая наблюдается на фоне двустороннего комплексного учения, которое началось в Вооруженных силах республики три дня назад.

Он обратил внимание, что на этом фоне РБ продолжает демонстрировать свою открытость.

"Мы приглашали польских коллег на учение ОДКБ. И сейчас мы готовы взаимодействовать с польскими военными в рамках обеспечения безопасности в нашем регионе", - подчеркнул Хренин.

Как ранее уже сообщал "СОЮЗ", цель маневров, которые проходят с 22 по 26 сентября, состоит в совершенствовании уровня готовности органов военного управления в обеспечении непрерывного управления силами и средствами в ходе ведения боевых действий.

В этой связи министр обратил внимание и на некоторые особенности нынешнего учения. Во-первых, по его словам, "оно проходит с минимальными ограничениями для войск, не на привычных для них полигонах, а на реальной местности в Брестской, Гродненской и Минской областях".