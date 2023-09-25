Министр обороны Беларуси прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин прокомментировал ситуацию на границе с Польшей
Используя любой информационный повод, официальная Варшава продолжает наращивать группировки войск возле белорусских границ. На это указал 25 сентября глава военного ведомства Виктор Хренин, оценивая обстановку, складывающуюся вокруг РБ.
"Мы видим, что растет интенсивность мероприятий оперативной, боевой подготовки, развивается инфраструктура. На языке разведчиков это звучит так: "Идут мероприятия заблаговременной подготовки к войне", - убежден генерал.
Военачальник прокомментировал репортерам непростую военно-политическую обстановку на границе Союзного государства, которая наблюдается на фоне двустороннего комплексного учения, которое началось в Вооруженных силах республики три дня назад.
Он обратил внимание, что на этом фоне РБ продолжает демонстрировать свою открытость.
"Мы приглашали польских коллег на учение ОДКБ. И сейчас мы готовы взаимодействовать с польскими военными в рамках обеспечения безопасности в нашем регионе", - подчеркнул Хренин.
Как ранее уже сообщал "СОЮЗ", цель маневров, которые проходят с 22 по 26 сентября, состоит в совершенствовании уровня готовности органов военного управления в обеспечении непрерывного управления силами и средствами в ходе ведения боевых действий.
В этой связи министр обратил внимание и на некоторые особенности нынешнего учения. Во-первых, по его словам, "оно проходит с минимальными ограничениями для войск, не на привычных для них полигонах, а на реальной местности в Брестской, Гродненской и Минской областях".
Еще одна особенность учения состоит в том, что на нем "апробируются новые формы и способы применения войск, управления войсками по опыту вооруженных конфликтов и, конечно же, специальной военной операции", уточнил генерал.