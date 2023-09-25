Вучич проинформировал посла России о ситуации в Косове

«Важный разговор с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко. Я благодарен, что он выслушал просьбы и пожелания сербской стороны», — написал Вучич на своей странице в соцсетях.

24 сентября на севере Косова в ходе перестрелки был убит косовоалбанский полицейский. Приштина возложила вину за произошедшее на якобы связанные с официальным Белградом криминальные структуры. Косовские силовики перекрыли выезд из автономии и окружили около 30 местных сербов. В результате полицейской операции как минимум трое из них были убиты, в том числе с применением снайперского оружия. В ходе обращения к нации в воскресенье сербский лидер подчеркнул, что косовские силовики фактически получили карт-бланш на ликвидацию местных сербов со стороны натовского контингента «Сил для Косова».