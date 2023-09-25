Вучич проинформировал посла России о ситуации в Косове
Президент Сербии Александар Вучич в понедельник провел встречу с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко на фоне очередного витка обострения ситуации в Косове и Метохии.
«Важный разговор с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко. Я благодарен, что он выслушал просьбы и пожелания сербской стороны», — написал Вучич на своей странице в соцсетях.
Президент Сербии сообщил, что проинформировал российского дипломата о проведении жестокой этнической чистки в Косово и Метохии, организованной премьером самопровозглашенного Косова Альбином Курти при поддержке части международного сообщества.
24 сентября на севере Косова в ходе перестрелки был убит косовоалбанский полицейский. Приштина возложила вину за произошедшее на якобы связанные с официальным Белградом криминальные структуры. Косовские силовики перекрыли выезд из автономии и окружили около 30 местных сербов. В результате полицейской операции как минимум трое из них были убиты, в том числе с применением снайперского оружия. В ходе обращения к нации в воскресенье сербский лидер подчеркнул, что косовские силовики фактически получили карт-бланш на ликвидацию местных сербов со стороны натовского контингента «Сил для Косова».
Вучич анонсировал заседание Совета по национальной безопасности, который изучит ситуацию и примет решения о дальнейших шагах Белграда. Президент также подчеркнул, что несмотря на усиливающееся давление, Сербия никогда не признает независимое Косово.