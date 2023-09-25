Лукашенко обещал поддержать патриотов в предстоящей предвыборной кампании

"Компартии нет, все в ваших руках. Впереди крупные электоральные кампании, где идеологическая составляющая имеет первостепенное значение. Работайте, думайте, кто будет представлять вас в парламенте, Всебелорусском народном собрании (ВНС). Мы абсолютно не прячем то, что мы кого-то будем поддерживать", - сказал Лукашенко в входе назначений новых руководителей местной вертикали власти, сообщает агентство БелТА.

"Определяйте достойных, патриотичных людей, профессионалов и поддерживайте их на парламентских выборах, во Всебелорусское народное собрание, - сказал Лукашенко. - Чтобы люди, узнав о кандидатах, которых мы поддерживаем, не бросали нам в лицо всякие гадости".

Президент отметил, что "демократичные" американцы всегда учили белорусов проводить выборы. "Вы видите, как там проходила и проходит избирательная кампания. Упаси нас господь так проводить ее, по почте особенно, - сказал он. - И если бы мы так ее проводили, нас раньше с лица земли стерли бы". По его словам, поэтому "есть свои задачи, свои цели".