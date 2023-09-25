В Баку назвали интервью Макрона примером двойных стандартов

МИД Азербайджана назвал примером двойных стандартов и предвзятости заявления президента Франции Эмманюэля Макрона вокруг ситуации в Карабахе, с которыми он выступил в воскресенье в интервью телеканалам TF1 и France 2.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1 в очередной раз продемонстрировал позицию, искажающую ситуацию, сложившуюся в регионе, что является наглядным примером применяемых им двойных стандартов и предвзятости", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что стремление Франции, позиционирующей себя в качестве защитника прав человека и международного права, "поддерживая сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, применять на Южном Кавказе пресловутую неоколониалистскую практику, выпячивание ею христианского фактора в азербайджано-армянском вопросе и подход к прошлом конфликту в регионе сквозь призму религиозного фактора является опасным и неприемлемым".

В Баку заявили, что проведение Азербайджаном операции с целью восстановления своей территориальной целостности и суверенитета "является его легитимным правом, которое закреплено в международном праве". В комментарии МИД также подчеркивается, что азербайджанская сторона в ходе антитеррористических мероприятий 19-20 сентября соблюдала все нормы международного гуманитарного права, что подтверждено международными организациями, в том числе Международным комитетом Красного Креста.