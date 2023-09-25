«На место выехали военные наблюдатели Совместных миротворческих сил. На данном этапе происхождение объекта не ясно, а его траектория не подтверждена из независимых источников. Власти продолжат информировать общественность по мере того, как будут получать больше разъяснений и проверенной информации относительно этого инцидента», — заявил он.